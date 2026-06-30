Число погибших в результате землетрясения, произошедшего в Венесуэле 24 июня, превысило 1,9 тыс. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на председателя Национальной ассамблеи (парламента) страны Хорхе Родригес.

Родригес, чьи слова приводит агентство, заявил, что число погибших составило 1 943, еще 10 571 человек получил травмы.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой от 7,2 до 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй.