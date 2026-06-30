Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) Кэтрин Бомбергер, находящейся с визитом в Азербайджане.

На встрече обсуждалась повестка сотрудничества с ICMP, деятельность по установлению судьбы пропавших без вести в постконфликтный период и важность международного сотрудничества, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Байрамов подчеркнул, что судьба около 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении, остается неизвестной. Он отметил, что вопрос без вести пропавших лиц является одним из приоритетных гуманитарных направлений для Азербайджана. Министр добавил, что для установления их судьбы Армения должна предоставить полную информацию о местах массовых захоронений и минных картах.

Стороны подчеркнули особую значимость положения о без вести пропавших лицах в проекте Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и отметили важность практических шагов для построения доверия и устранения гуманитарных последствий в этом направлении.

На встрече было высоко оценено плодотворное партнерство между Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и ICMP, и было подчеркнуто, что это сотрудничество имеет важное значение с точки зрения установления судеб без вести пропавших лиц, укрепления возможностей идентификации и применения международного опыта.

Байрамов сообщил, что после 44-дневной Отечественной войны Азербайджан, оставаясь приверженным своим гуманитарным обязательствам, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и минную угрозу, провел масштабные поисковые работы и передал противоположной стороне останки более 2 тысяч армянских военнослужащих. Этот шаг был оценен как яркий пример уважения Азербайджана к международному гуманитарному праву и его конструктивного подхода в гуманитарных вопросах.

На встрече была предоставлена информация о массовых захоронениях, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, проводимых работах по эксгумации и идентификации, а также о мерах, осуществляемых профильными госорганами.