Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону и обсудили вопросы экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотрена актуальная тематика дальнейшего развития российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных двусторонних проектов», — говорится в публикации.

Отмечается, что Токаев также рассказал Путину о своем официальном визите в Брюссель 22-23 июня.