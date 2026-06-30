Вооруженные силы Хорватии не примут участие в параде по случаю Национального праздника Франции 14 июля, так как мероприятие связывают с «Коалицией желающих». Об этом заявил президент республики Зоран Миланович.

«Хорватская армия не примет участия в военном параде в Париже. <…> Нас приглашает армия, первый солдат которой — начальник Генерального штаба Франции — посылает послания, пронизанные кровью и смертью: «Приготовьтесь к тому, что ваши дети погибнут», — приводит слова Милановича его канцелярия.

По словам хорватского президента, в настоящее время все больше западных генералов «говорят о политике, о неизбежности войны с Россией». Миланович отметил, что в Париже представляют парад как средство пропаганды «Коалиции желающих». «Пока я являюсь президентом, Хорватия не только откажется присоединиться к такой коалиции, но и сделает все, чтобы дистанцироваться от нее», — подчеркнул он.