Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов обсудил в Астане с министром экономики и энергетики Германии Катериной Райхе возможность дальнейших поставок казахстанской нефти. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Казахстана.

«В ходе диалога стороны предметно обсудили возможности дальнейших поставок казахстанской нефти в Германию для удовлетворения производственного спроса ключевых предприятий», — отметила пресс-служба.

В Минэнерго подчеркнули, что «транспортная логистика экспортных отправлений своевременно адаптируется под текущие макроэкономические условия». Отмечается, что для выполнения коммерческих договоренностей перед партнерами Казахстан гибко перенаправляет потоки в систему Каспийского трубопроводного консорциума и активно задействует резервные транзитные направления.

Перед этим Райхе провела переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым.

26 июня Аккенженов заявил журналистам, что поставки казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» через Россию в Германию в июле пока не планируются.