Группа поддержки корсиканского народа Милли Меджлиса Азербайджана приветствовала принятие Национальным собранием Франции законопроекта конституционного закона об особом автономном статусе Корсики.

Как сообщили в Милли Меджлисе, соответствующее заявление распространила Группа поддержки корсиканского народа.

В заявлении отмечается, что законопроект предусматривает расширение полномочий самоуправления Корсики с учетом исторических, культурных, социальных и географических особенностей острова и является важным политическим результатом многолетней мирной и демократической борьбы корсиканского народа.

В группе также выразили надежду, что Сенат Франции поддержит решение Национального собрания, и заявили о намерении и впредь содействовать объективной оценке международным сообществом законных прав, демократической воли и мирной политической борьбы корсиканского народа.