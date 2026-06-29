Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провели в понедельник переговоры, по итогам которых было принято совместное заявление об установлении стратегического партнерства между двумя странами, сообщает Акорда.

Кроме того, представители делегаций Казахстана и Грузии подписали ряд межгосударственных и межведомственных документов, направленных на развитие сотрудничества в различных сферах, в том числе, в области культуры, информационных технологий, туризма.

В процессе переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе обсудили перспективы расширения политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.