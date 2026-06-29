Представители общественности Азербайджана продемонстрировали жесткую позицию против кампаний, проводимых проармянскими организациями в некоторых западных странах, с целью представить как «жертв» ряд военных преступников, осужденных в Азербайджане, включая военного преступника Рубена Варданяна.

Как сообщает «Азертадж», в Открытом письме, распространенном азербайджанскими неправительственными организациями, семьями погибших, близкими пропавших без вести, жертвами минного терроризма и бывшими вынужденными переселенцами, говорится, что Рубен Варданян и другие были осуждены за совершенные ими тяжкие преступления, финансирование сепаратизма и терроризма. Отмечается, что искусственно организованные от их имени кампании направлены на то, чтобы заглушить и оставить в тени законные голоса реальных жертв этих преступлений — тысяч азербайджанцев, непосредственно пострадавших от продолжавшегося десятилетия конфликта, оккупации, этнических чисток, терроризма и минной угрозы.

В документе подчеркивается, что азербайджанское гражданское общество, на протяжении многих лет обращаясь к международным структурам, требует защиты прав жертв военных преступлений, установления исторической справедливости и защиты принципов международной ответственности. В этом контексте напоминается об Открытом письме, адресованном Президенту США Дональду Трампу, решительных протестных обращениях в связи с односторонними инициативами, выдвинутыми в Конгрессе США, а также заявлениях, направленных в Институт Лемкина, членам британского парламента, членам парламента Великобритании и другим международным институтам. Авторы обращения особо заявляют, что право и обязательство Азербайджана расследовать тяжкие преступления, совершенные на его суверенных территориях, обеспечивать верховенство права, привлекать виновных к суду вытекают как из внутреннего законодательства, так и из норм основополагающего международного права. Любое внешнее вмешательство в осуществление этого суверенного права является недопустимым.

В документе раскрывается тот факт, что многочисленные призывы семей пропавших без вести к международному сообществу на протяжении десятилетий остаются без ответа, что судьба более 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении, до сих пор неизвестна, и гуманитарная трагедия свыше 3400 жертв мин предвзято игнорируется в глобальных кампаниях. В частности, трагическая судьба Эльмиры Дадашевой, скончавшейся в прошлом году, так и не получив за всю жизнь никаких известий о своем пропавшем без вести сыне и до последних дней жившей с глубокой душевной болью, приводится как один из примеров демонстрируемых международным сообществом двойных стандартов и причиненного морального ущерба.

В письме говорится, что парафирование в Вашингтоне в августе 2025 года проекта «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» заложило основу для фундаментального и нового этапа развития в регионе. В то же время, настоятельно подчеркивается, что прочный мир на Южном Кавказе возможен только на основе честной правовой оценки тяжких военных преступлений, совершенных в прошлом, привлечения преступников к уголовной ответственности и полного восстановления попранных прав жертв.

С полным текстом открытого письма можно ознакомиться по ссылке.