С 1 июля на фиолетовой ветке Бакинского метрополитена начнет действовать летний график движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Бакинского метрополитена.

Согласно новому расписанию, поезда на участке «Ходжасан — 8 Ноября» и в обратном направлении будут курсировать с интервалом 8 минут. При этом на участке «Автовокзал — 8 Ноября» интервалы движения останутся без изменений.

В метрополитене отметили, что в течение лета будет проводиться постоянный мониторинг пассажиропотока. При необходимости, с учетом изменения числа пассажиров и других факторов, на линию будут выводиться резервные составы.

Летнее расписание на фиолетовой ветке будет действовать до начала нового учебного года.