Нашествие лягушек наблюдается в бакинских поселках и пригороде. Жители пригородов Баку сообщают о неожиданном появлении огромного количества лягушек после недавних дождей. По словам жителей, земноводные буквально заполонили дворы, улицы и приусадебные участки сразу в нескольких поселках столицы.

Сообщения поступают из Маштаги, Нардарана, Кюрдаханы, Шувеляна, Новханы, Сарая, Масазыра, Мехтиабада, Забрата, Пиршага, Бильгяха, Бинагады, Биляджари, Лехиша, Вишневки, Гала и Раманы.

«Наш двор полностью заполнен, не знаем, что делать», — пишут жители Гала и Раманы.

«В Маштаге такого никогда не было. После дождей лягушек стало очень много», — отмечает другой пользователь.

Некоторые рассказывают, что земноводные настолько заполнили территорию, что по двору стало сложно ходить.

«В Пиршаге двор весь в лягушках, пройти невозможно», — говорится в одном из комментариев.

Пользователи связывают необычное явление именно с осадками. Некоторые вспоминают, что подобное уже происходило много лет назад.

Не обошлось и без необычных версий. Одни уверены, что лягушек принесло потоками воды из ближайших водоемов, другие в шутку называют происходящее «египетской казнью», а некоторые даже связывают массовое появление земноводных с религией.

Однако многие жители призывают не причинять вреда животным. Другие, напротив, интересуются, можно ли обработать дворы от нашествия или вызвать службы дезинфекции.