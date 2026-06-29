Россия признательна президенту Беларуси Александру Лукашенко за усилия в украинском урегулировании и, в частности, помощь в обмене пленными. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью «Вестям».

«Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении, особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности обмена военнопленных», — подчеркнул российский лидер.

«Как мы помним, в Минске же начинались когда-то переговоры в 2022 году. Потом, по предложению украинской стороны, мы перебрались в Стамбул, — напомнил Путин. — Но в Минске же были заключены соглашения по урегулированию взаимоотношений между Киевом и Донецком [в 2015 году]».

Президент России подчеркнул, что Лукашенко готов всячески поддерживать решение конфликта на Украине мирными средствами.

«Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать белорусские возможности. Я знаю позицию Александра Григорьевича. Он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами», — сказал Путин.

По его словам, резкие заявления со стороны киевского режима, которые многими воспринимаются как попытки втянуть Беларусь в военные действия, не вызывают руководством республики паники, хотя и требуют озабоченности.

«Эти оценки должен делать президент Беларуси. Мы с ним в деталях не останавливались на этой теме. Но, конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются, но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно», — подчеркнул Путин.

По словам президента, в переговорах с Лукашенко участвовал также председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Мы с ним [с Лукашенко] общались сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке. Но не только вдвоем, но и втроем. Я пригласил председателя правительства России Мишустина Михаила Владимировича. Обсуждали прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях, и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах. Говорили о гуманитарном сотрудничестве», — отметил Путин.

«К сожалению, мы знаем об этом теперь точно: ни украинская сторона, ни наши западные участники переговоров не собирались выполнять эти соглашения. Но это другой вопрос. Важно, что Беларусь предоставляла нам всегда свою территорию, свою площадку для ведения переговоров», — подчеркнул президент России.