Инвестиционная компания Dominari Securities, частично принадлежащая сыновьям президента США Дональда Трампа, владеет пятой частью фирмы, развивающей добычу вольфрама в Казахстане. Такое утверждение содержится в материале, опубликованном в газете The New York Times (NYT), передает ТАСС.

По ее данным, речь идет об американской компании Kaz Resources, которая заключила в ноябре 2025 года с «Тау-Кен Самрук» соглашение о совместной разработке месторождений вольфрама в Казахстане. В период переговоров инвесторы фирмы Dominari Securities, долей в которой владеют Эрик и Дональд Трамп — младший, приобрели 20-процентную долю в казахстанском проекте.

Как отмечает издание, одновременно с этим инвестиционная компания Cantor Fitzgerald, кураторство над которой осуществляют Брэндон и Кайл Латник — сыновья главы американского Минторга Говарда Латника, помогала одному из инвесторов собрать $210 млн для того, чтобы вложиться в тот же проект. По версии газеты, за подобные услуги Cantor Fitzgerald могла получить миллионы долларов.

Сыновья американского лидера и их партнеры вложились в упомянутый проект за шесть дней до того, как в Вашингтоне 6 ноября 2025 года представители США и Казахстана подписали соглашение о совместной разработке месторождений.

В апреле 2025 года сообщалось, что «Тау-Кен Самрук» заключила сделку о продаже доли в 70% американской Cove Kaz Capital Group — портфельной компании Kaz Resources — в месторождении вольфрама Северный Катпар в Карагандинской области.