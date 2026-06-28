Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Саудовской Аравии в связи с авиакатастрофой, унесшей жизни 14 человек.

«Мы глубоко опечалены трагическим крушением вертолета в Рас-Таннуре, в результате которого погибли 14 человек. С глубокой скорбью выражаем соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу Королевства Саудовская Аравия», — говорится в сообщении МИД Азербайджана в социальной сети X.

Отметим, что сегодня в результате крушения вертолета, принадлежащего компании Saudi Aramco, в городе Рас-Таннура в Саудовской Аравии погибли не менее 14 человек.