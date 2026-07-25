Администрация президента США Дональда Трампа призвала Украину воздержаться от атак в Черном море на корабли, не принадлежащие России.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ). Сообщается, что генеральный директор американской энергетической компании Chevron Майк Вирт провел встречу с представителями администрации США по поводу возможных последствий атак украинских беспилотников на деятельность компании в Казахстане. Дискуссии были сосредоточены на влиянии российско–украинской войны на деловые интересы компании.

WSJ сообщает, что дискуссии были вызваны атакой беспилотных летательных аппаратов, совершённой в Черном море недалеко от Новороссийска. В результате атаки были повреждены четыре нефтяных танкера. Отмечается, что один из них был зафрахтован компанией Chevron.

Порт Новороссийск считается конечной точкой Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК). Согласно отчету, около 15 процентов консорциума принадлежит Chevron, и около 2 процентов мировых поставок нефти осуществляется по этому маршруту. Сообщается, что Казахстан вынужден сократить добычу нефти из-за ограничений, наложенных на отгрузки.

По данным WSJ, после консультаций с представителями энергетических компаний администрация Трампа передала Украине важность предотвращения атак в Черном море на корабли, не принадлежащие России.

Позиция администрации США и украинских чиновников по поводу информации, упомянутой в статье, отдельно не представлена.