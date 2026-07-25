На 75-м году жизни скончался американский кинорежиссер и продюсер Чак Рассел, снявший фильмы «Маска» и «Кошмар на улице Вязов 3». Рассел умер в своем доме в Сан-Диего (штат Калифорния).

За свою карьеру он снял ряд известных голливудских картин, среди которых культовая комедия «Маска» (1994) с Джимом Керри, фильм ужасов «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» (1987). В 1996 году снял боевик «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером, который собрал в мировом прокате более 240 миллионов долларов, и в 2002 году боевика «Царь скорпионов», который стал дебютом для Дуэйна Джонсона. Оба фильма стали кассовыми хитами после их выхода на экраны.