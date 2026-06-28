Генеральное управление судоходства Индии аннулировало ранее действовавшее предупреждение, которое ограничивало движение индийских торговых судов и танкеров в акватории Персидского залива и Ормузского пролива, сообщает ИРНА.

Согласно новому циркуляру регулятора, индийским судовладельцам и операторам больше не запрещается направлять гражданские экипажи в этот регион. Решение принято на фоне стабилизации обстановки в сфере безопасности морских путей, однако ведомство рекомендовало командам сохранять базовые меры предосторожности при прохождении маршрута.