Более 1 300 случаев преждевременной смерти, связанных с высокими температурами, зарегистрировано в Европе за неделю экстремальной жары. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«С 21 июня в Европе было зарегистрировано более 1 300 случаев преждевременной смерти, связанных с высокими температурами», — написал он в X.

По его словам, температурный стресс часто называют «тихим убийцей», поскольку его последствия не всегда заметны сразу. Гебрейесус отметил, что Европа представляет собой «самый быстро нагревающийся континент», на нем темпы потепления «в два раза превышают среднемировые показатели».

«Европейские дома, рабочие места и школы не были построены с учетом таких температур», — подчеркнул глава ВОЗ.