11 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета с парашютистами в департаменте Мёрт и Мозель на северо-востоке Франции. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на префектуру.

Как уточняет издание L’Est républicain, среди них пять инструкторов, пять любителей и пилот.

Речь идет о самолете Pilatus, он был зарегистрирован в Германии. По данным газеты, самолеты этого типа традиционно используются для прыжков с парашютом.

Катастрофа произошла в 11:00 по местному времени. На место происшествия выехал министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

15:33 Во Франции потерпел крушение самолет с парашютистами, сообщает радиостанция Ici.

«Небольшой туристический самолет, перевозивший нескольких человек, потерпел крушение», — уточняет радиостанция.

По информации Ici, несколько человек могли не пережить катастрофу. Уточняется, что самолет перевозил людей для первого прыжка с парашютом.

При этом телеканал France 3 отмечает, что число пострадавших может быть очень высоким и что есть риск взрыва летательного аппарата.