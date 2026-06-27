Эстония, Латвия и Литва призвали Евросоюз ускорить введение запрета на импорт российской нефти, посчитав, что опасения по поводу возможного энергетического кризиса на фоне конфликта вокруг Ирана не оправдались. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, вопрос обсуждался на встрече министров энергетики стран ЕС, состоявшейся 26 июня. Представители балтийских государств заявили о необходимости как можно быстрее продвинуться в реализации планов по отказу от закупок российской нефти.

Как отмечает Financial Times, в конце 2025 года страны Евросоюза договорились, что Европейская комиссия начнет работу над введением соответствующего запрета против России. Однако переговоры были приостановлены из-за эскалации конфликта вокруг Ирана и опасений относительно возможных перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив.

После того как эти риски не реализовались, страны Балтии вновь призвали Брюссель вернуться к обсуждению ограничений. По их мнению, сокращение нефтяных доходов России позволит снизить финансовые возможности Москвы.

По данным источников газеты, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на закрытом заседании не стал комментировать инициативу балтийских стран. В то же время в Еврокомиссии подтвердили приверженность курсу на постепенный отказ от российских энергоносителей.