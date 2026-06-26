Верхняя палата парламента Японии окончательно утвердила законопроект о создании в стране воздушно-космических сил самообороны. Ранее он был принят нижней палатой.

До конца марта 2027 года Токио планирует частично переформировать нынешнюю авиацию. Ранее соответствующую инициативу одобрила нижняя палата.

В рамках реформы появится особое командование космических операций. Новая структура займется контролем запусков и использованием аппаратов военного назначения. Также в ведомстве введут дополнительные должности заместителей министра по профильным вопросам.

Создание новых сил призвано активизировать сотрудничество с США и другими государствами в сфере использования околоземного пространства. Японские офицеры уже прикомандированы к штабу французского военно-космического командования, имеются договоренности о расширении контактов с НАТО.