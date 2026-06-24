Среда стала самым жарким днем в истории метеонаблюдений во Франции. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на данные Национального агентства по температурным измерениям (ITN).

Средняя температура по всей республике в этот день составила 30 градусов. Более чем в 50 департаментах, согласно данным национальной метеослужбы Météo-France, был достигнут показатель в 40 градусов.

При этом газета отмечает, что абсолютный локальный рекорд пока не побит: в 2019 году в коммуне Верарг департамента Эро на юге Франции воздух прогрелся до 46 градусов.

Накануне также была зафиксирована самая жаркая ночь за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха на территории республики достигла отметки 21,6 градуса.