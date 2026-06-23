Более 40 человек, включая двух детей, погибли во Франции на фоне аномальной жары в Европе, передает Reuters.

В Карпентре на юго-востоке страны два ребенка возрастом два и четыре года потеряли сознание после того, как мать оставила их в машине у дома. Спасти их не удалось, сообщает агентство со ссылкой на прокурора. В Бордо трое пожилых людей от 80 до 95 лет скончались из-за осложнений, вызванных жарой, сообщила представитель местной администрации каналу France 24.

Кроме того, в водоемах за последнюю неделю утонули 40 человек, сообщил во вторник премьер страны Себастьен Лекорню: «Печальное бедствие. Согласно последним данным, которые мы получили, с 18 июня утонули 40 человек». Он отметил, что жертвы в основном молодые люди.

Аномально высокая температура стоит во Франции уже неделю. На фоне жары были отменены десятки поездов и приостановили занятия в школах.