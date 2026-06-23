Президент США Дональд Трамп считает, что американский народ не просто поддерживает его силовой курс в отношении Ирана, но и требует таких жестких мер, чтобы не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

Выступая перед журналистами в штате Пенсильвания, Трамп подчеркнул, что возможные военные меры против Ирана «не являются дорогими» для США, а отказ от давления, напротив, может привести к куда более серьёзным последствиям и затратам. Он заявил, что ситуация с ядерной программой Тегерана представляет прямую угрозу безопасности.

Американский лидер также сообщил, что между Вашингтоном и Тегераном достигнута договорённость о допуске инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на иранские ядерные объекты, предупредив, что в случае отсутствия подтверждения он может прекратить дальнейшие переговоры.

Кроме того, Трамп заявил, что США «могут завершить начатое» в Иране менее чем за неделю, не раскрывая деталей возможных действий. Он также призвал критиков возможных соглашений с Тегераном «просветиться», подчеркнув, что любые договорённости направлены на предотвращение появления у Ирана ядерного оружия.