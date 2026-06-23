Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором ему доложили о ситуации с дефицитом топлива в регионах России и аннексированном Крыму.

Вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на внутреннем рынке «непростой, но контролируемой», а сам дефицит — «периодически возникающими логистическими проблемами в отдельных регионах и на отдельных АЗС». По его словам, правительство принимает меры для борьбы с дефицитом.

Путин, в свою очередь, объяснил участившиеся удары Украины по российским тылам тем, что таким образом Киев якобы пытается отыграться за ухудшение для него ситуации на фронте и укрепить позиции на переговорах. Он призвал Минобороны, правительство и власти регионов «работать ритмично» в условиях угроз ударов со стороны Украины и сводить эти угрозы к минимуму. По словам Путина, «террористические выпады» Киева не повлияют на ситуацию на фронте.