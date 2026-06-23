Россия больше не считает США объективным посредником в переговорах по Украине, а надежды на Запад как на честного посредника «давным-давно провалились». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе.

По его словам, администрация Дональда Трампа отходит от достигнутых ранее договорённостей и возвращается к политике усиления санкционного давления на Россию. Лавров напомнил, что после встречи с Владимиром Путиным на Аляске Трамп говорил о необходимости долгосрочного мира, а не временного перемирия.

Глава МИД также заявил, что европейские страны готовятся к возможному конфликту с Россией и называют сроки до 2030 года.

При этом Лавров подчеркнул, что Москва готова возобновить переговоры с Украиной с того этапа, на котором они были прерваны.