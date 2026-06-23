Президент Украины Владимир Зеленский был назначен на роль «фюрера» и проводника антироссийской политики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

«Его назначили на роль «фюрера», взяв его из самодеятельности, но, видите, оказался этот образ заразный», — высказался глава МИД России.

Лавров подчеркнул, что Запад в течение долгих лет тратил силы и средства на поддержку украинского национализма с целью вырастить русофобские и нацистские организации.

Дипломат также назвал «хамскими» и нереалистичными выдвигаемые Зеленским Москве и Западу условия урегулирования конфликта на Украине. В качестве примера Лавров привел заявление политика о намерениях Киева утвердить кандидатуру переговорщика с Россией от лица Европейского союза.