Новое правительство Венгрии подготовило поправки к основному закону, которые ограничат полномочия депутатов парламента 12 годами. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр во время выступления в высшем законодательном органе страны, трансляцию вел телеканал MTV.

«В соответствии с проектом 17-й поправки к основному закону мы предлагаем установить максимальный срок действия мандата члена парламента в 12 лет», — сказал глава кабмина.

Мадьяр добавил, что подобные меры направлены на борьбу с коррупцией и злоупотреблением властью.

Премьер отметил, что для выполнения этой цели в Венгрии также планируют изменить порядок назначения и избрания председателей Верховного и Конституционного судов. Ожидается, что глав этих инстанций будут выбирать сами судьи из своего состава, а на посту они будут находиться до достижения 70 лет, уточнил глава кабмина Венгрии.