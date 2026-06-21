В пригороде Парижа во время обыска по делу о торговле наркотиками полицейские обнаружили украденное полотно художника Пабло Пикассо, сообщает портал Actu17.

В статье говорится, что картину, стоимость которой оценивается в десятки миллионов евро, нашли в понедельник, 15 июня. Во время операции правоохранители также изъяли 20 кг гашиша, одежду известных брендов на сотни тысяч евро, €7 тыс. наличными и задержали шесть человек. Какая именно работа Пикассо была найдена, не уточняется.

По словам источника, одна из задержанных, предположительно, работает на складе предметов роскоши и похищала оттуда ценные вещи, среди которых оказалось и полотно.