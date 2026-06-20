Премьер Италии Джорджа Мелони назвала заявления президента США «постоянными и неспровоцированными атаками».

Она отметила, что её политическая популярность не связана с отношениями с Трампом, а зависит от защиты национальных интересов Италии.

«Что касается моей популярности, то быть вашим другом определённо не помогло ей, и она не зависит от моих отношений с вами».

Мелони также добавила, что американские военные базы в Италии работают по действующим соглашениям, которые Рим соблюдает, и пересмотра этих правил не будет, пока она остаётся премьером.