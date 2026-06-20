Неизвестный с мачете напал на посетителей торгового центра (ТЦ) в Краснодаре. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

ЧП произошло в субботу, 20 июня, в ТЦ West Mall. По информации источника, нападавшему на вид около 19 лет. После нападения началась паника, посетители бросились бежать.

Уточняется, что жертвой нападения стала женщина. Еще четверо человек, включая охранника торгового центра, который помогал задерживать преступников, получили серьезные травмы.

Нападавшего задержали, с ним работают сотрудники силовых структур.