Во Франции 60 департаментов находятся в оранжевом режиме погодной опасности из-за жары, сообщает BFMTV. Предупреждение затрагивает 2/3 территории страны и более половины ее жителей.

По данным Météo-France, сегодня от юго-запада до северо-востока Франции столбики термометров покажут от +35 до +38°C. Лишь на северо-западе ожидается небольшое и временное ослабление жары. Ночные температуры также будут высокими — в большинстве случаев выше +20°C.

Завтра и в понедельник прогнозируется дальнейший рост температуры. В понедельник воздух может прогреться до +37–42°C. Некоторые департаменты с воскресенья могут перейти на красный уровень опасности.

«Это будет жара небывалого уровня, даже с учетом всех предыдущих месяцев», — отмечает издание.