Германия и Польша в среду подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, стремясь укрепить военное взаимодействие на фоне роста напряжённости с Россией и неопределённости относительно будущего участия США в безопасности Европы, сообщает Associated Press.

Документ стал шагом к углублению практического военного взаимодействия между двумя странами, чьи отношения в последние годы стали более прагматичными после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году и прихода к власти либерального правительства в Польше в 2023 году.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил на пресс-конференции в Варшаве вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом: «Мы не забываем прошлое, но политика будущего, развитие и безопасность — это наша обязанность».

На фоне обсуждений возможного частичного сокращения военного присутствия США в Европе Польша стремится усилить роль европейских союзников в защите восточного фланга НАТО, в то время как Германия наращивает усилия по модернизации своей армии и укреплению Бундесвера после десятилетий недофинансирования.

В соглашении предусмотрены меры по защите региона Балтийского моря, а также сотрудничество в сферах военной мобильности, инфраструктуры, кибербезопасности и новых технологий. Отдельное внимание уделяется развитию оборонных проектов Польши на границах с Беларусью и Россией, включая систему укреплений «Восточный щит».

При этом документ носит межведомственный характер и не содержит политических положений о взаимной обороне, в отличие от двусторонних договоров, которые каждая из стран заключала с Францией и Великобританией в последние годы.

Ранее польские и немецкие официальные лица подчёркивали, что более тесная координация необходима для усиления обороны восточного фланга НАТО, особенно в Балтийском регионе, который рассматривается как одна из наиболее уязвимых зон в случае потенциальной конфронтации с Россией.