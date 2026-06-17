Цель прямых контактов между представителями Армении и Азербайджана заключается в восстановлении динамики мирного процесса и подтверждении приверженности двух стран мирной повестке. Об этом на заседании Национального Собрания в ходе правительственного часа заявил 17 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов, сообщают армянские СМИ.

Пашинян, в частности, прокомментировал встречу секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, состоявшуюся в Дилижане.

По словам премьер-министра, для Армении, сразу после выборов, было важно не потерять динамику мирного процесса.

«Для нас было очень важно, чтобы мирный процесс вновь вошел в свою прежнюю динамику», — сказал Пашинян.

По его словам, аналогичное понимание существовало и в Азербайджане, в результате чего и состоялась встреча Армена Григоряна и Хикмета Гаджиева.

«Наш опыт демонстрирует, что двусторонние прямые контакты имеют важное значение», — подчеркнул Пашинян.

Премьер также отметил важность того факта, что встреча в таком формате впервые состоялась на территории Армении. По его словам, следующая встреча, предположительно, пройдет уже в Азербайджане.

«Очень важно, что этим Армения и Азербайджан подтверждают свою приверженность мирной повестке», — заявил Пашинян.

Он также добавил, что Армения «преодолела угрозы региональной безопасности и контролирует их».

Единственные возможные угрозы безопасности, по его словам, могут быть связаны с деятельностью оппозиционных политических сил. Последних он назвал «трехглавой партией войны» и ее «хвостами».

«Эти угрозы имеют свои имена — Роберт Кочарян, калужский олигарх (Самвел Карапетян — ред.) и пробелорусский олигарх (Гагик Царукян — ред.). И они должны быть разбиты в своих норах», — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации. При этом, «трехглавая партия войны» своими словами и символикой «ставит под сомнение договоренности, достигнутые по поводу мира».

Премьер допустил, что в случае вхождения этих сил в парламент могут быть сгенерированы угрозы для архитектуры мирного договора.

«Получается, что сила, которая находится в парламенте, не принимает архитектуру мирного договора. Следовательно, это напрямую генерирует угрозу и вызывает соответствующие реакции. Мы должны увидеть эту причинно-следственную связь», — подчеркнул Пашинян.

По его оценке, существует «шпионская сеть», которую необходимо «искоренить конкретными действиями». В противном случае они попытаются реанимировать карабахский конфликт и добиться возобновления военных действий с Азербайджаном.

Пашинян также заявил о намерении бороться с уголовно-криминальной олигархией. Он призвал несогласных с ним выйти на улицы и осуществить революцию.

«Эти препятствия возникают на пути наших детей. Они будут разбиты в пух и прах. Пришло время дать ответ, и ответ дадут все», — заявил премьер-министр.