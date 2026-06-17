Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о начале создания Ташкентского международного финансового центра, который получит особый правовой режим и налоговые преференции сроком на 50 лет.

Об этом глава Узбекистана сообщил, выступая на пленарном заседании V Ташкентского международного инвестиционного форума, передает Minval Politika.

Форум собрал около четырех тысяч зарубежных участников из более чем 100 стран мира, включая руководителей государств и правительств, представителей крупнейших международных финансовых институтов, инвестиционных фондов и транснациональных корпораций.

По словам Мирзиёева, растущий интерес иностранных инвесторов отражает укрепление доверия к экономическим реформам, проводимым в стране.

«Мы всегда открыты для инвесторов, которые заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном и готовы строить равноправное и взаимовыгодное партнерство», — заявил президент.

Мирзиёев отметил, что за последние годы Узбекистан привлек более 150 млрд долларов иностранных инвестиций, из которых 123 млрд долларов поступили за последние пять лет.

По итогам 2024 года экономика страны выросла на 7,7%, а объем привлеченных инвестиций достиг 43 млрд долларов. Международные резервы Узбекистана превысили отметку в 70 млрд долларов. Особое внимание участников форума привлек прогноз президента относительно масштабов экономики страны.

«Четыре года назад на первом форуме мы ставили цель довести ВВП Узбекистана до 100 миллиардов долларов к концу 2026 года. Сегодня мы ожидаем, что уже в этом году экономика превысит 180 миллиардов долларов», — подчеркнул Мирзиёев.

Узбекистан также продолжает улучшать позиции в международных рейтингах. В текущем году республика поднялась на 14 позиций в Индексе экономической свободы и впервые вошла в категорию государств с умеренно свободной экономикой. Одним из ключевых объявлений форума стало создание Ташкентского международного финансового центра.

По словам президента Узбекистана, работа над проектом началась в марте текущего года, а его правовой статус будет закреплен отдельным конституционным законом. Для участников центра предусмотрен уникальный пакет льгот. Ставки налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество и таможенных пошлин будут установлены на уровне 0%. Власти также гарантируют свободное движение капитала и возможность проведения расчетов в любой валюте.

Кроме того, на территории центра будет сформирована современная экосистема для развития финансовых технологий, цифровых активов и инструментов «зеленого» финансирования.

Отдельным элементом станет независимый финансовый регулятор, который получит полномочия по принятию нормативных актов внутри центра.

Предполагается, что специальный режим будет действовать в течение 50 лет.

Вторым стратегическим направлением президент Узбекистана назвал развитие рынка капитала и расширение доступа к альтернативным финансовым инструментам. За последние годы Узбекистан разместил на международных рынках облигации на сумму свыше 16 млрд долларов. Одновременно страна начала выпуск корпоративных еврооблигаций в национальной валюте.

Мирзиёев также напомнил о проведенном размещении акций Национального инвестиционного фонда, в портфель которого входят активы 13 стратегических предприятий. Тридцать процентов акций фонда были размещены одновременно на Ташкентской и Лондонской фондовых биржах.

По словам Мирзиёева, это размещение стало крупнейшим IPO на Лондонской фондовой бирже за последние пять лет. В настоящее время власти готовят к публичному размещению ряд других крупных компаний.

Для дальнейшего развития финансового рынка планируется принятие новых законов «О рынке капитала» и «Об альтернативных инвестиционных фондах», которые должны создать дополнительную правовую базу для привлечения международного капитала. Выступление Мирзиёева прозвучало на фоне усиливающейся глобальной конкуренции за инвестиции и роста геоэкономической неопределенности.