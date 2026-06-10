Бывшему главнокомандующему ВСУ и нынешнему послу Украины в Великобритании Валерию Залужному доверяют 73% граждан Украины. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии.

При этом уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому составляет 61%.

Среди других публичных фигур высокие показатели сохраняют представители силового блока. В частности, Кириллу Буданову доверяют около 70% опрошенных.

В феврале журнал Der Spiegel назвал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного человеком, которого должен опасаться президент Украины Владимир Зеленский.