Американский авианосец John F. Kennedy, находящийся на стоянке в городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния), стал местом вооруженного инцидента, в результате которого погиб старшина флота. Об этом сообщает Stars and Stripes со ссылкой на представителя Военно-морских сил США.

«Примерно в 5:16 утра в субботу, 6 июня, сотрудники экстренных служб прибыли на место инцидента с применением огнестрельного оружия на борту авианосца John F. Kennedy, в результате которого погиб старшина флота Джесси Брасвелл», — говорится в сообщении.

Как уточняет издание, подозреваемый в участии матрос был взят под стражу до решения суда. При этом официальные обвинения ему на данный момент не предъявлены.

Расследование происшествия ведет Служба криминальных расследований ВМС США.