Франция объявила о запрете на въезд в страну министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу. Об этом сообщил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро в соцсети X.

По его словам, решение принято совместно с Великобританией, Канадой, Австралией, Новой Зеландией и Норвегией в рамках новых санкций против лиц, которых в Париже считают причастными к усилению поселенческой активности и насилия на Западном берегу реки Иордан.

Кроме Смотрича, в санкционный список также вошли четыре руководителя организаций поселенцев и 21 поселенец.

Барро заявил, что Смотрич «активно продвигает аннексию Западного берега, создание новых поселений, повторное заселение Газы и ослабление Палестинской администрации», что, по мнению французской стороны, противоречит принципу двух государств — Израиля и Палестины.