Депутатам Законодательного собрания Петербурга предложили обратиться к Владимиру Путину с призывом ударить по Украине ядерным оружием.

Такое предложение озвучил член высшего совета партии «Социальная защита» Виктор Перов. Его пригласили выступить вместо с другими политиками, которые не представлены в Заксобрании.

В своем выступлении Перов высказался о ситуации в российско-украинской войне. По его мнению, «преступный режим Зеленского под патронажем Евросоюза» напал на Россию с целью «установить бандитский бандеровский неонацистский режим». Поэтому Путин «был вынужден» начать «СВО», но «все пошло не так, как планировалось».

Договорить он не смог, так как ему выключили микрофон.