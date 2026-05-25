В связи с праздником Гурбан-байрамы и Днём независимости с 27 по 31 мая будут внесены изменения в график движения поездов бакинского метрополитена.

Как сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен», с учётом необходимых мер в указанные дни интервал движения поездов составит в направлении «28 Мая – Ахмедлы» и в обратном направлении 2 минуты 30 секунд, а на участке «Ази Асланов – Ахмедлы» — 7 минут.

На «фиолетовой линии» движение поездов будет организовано по графику субботы-воскресенья. На участке «Джафар Джаббарлы – Хатаи» поезда будут ходить по нынешнему графику.

Движение поездов в направлении «Бакмил» и обратном направлении будет регулироваться по субботнему графику.

На станциях будут усилены механизмы общего контроля, а также будет выделен персонал на основе графика дежурств.

Резервные поезда будут приведены в готовность к выходу на линию в случае необходимости.