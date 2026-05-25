Глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили заявила, что ключевым фактором для заключения масштабных соглашений между Грузией и Азербайджаном стал визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тбилиси и его встреча с Бидзиной Иванишвили. По ее словам, после переговоров стороны быстро продвинулись к финализации договоренностей.

Министр назвала подписанные соглашения «историческими», подчеркнув их значение для энергетической безопасности Грузии и укрепления сотрудничества с Азербайджаном как стратегическим партнером.

18 мая страны подписали пакет соглашений в энергетике и транспорте, включая 20-летний договор о поставках электроэнергии и транзите, а также продление на 20 лет контракта на поставки азербайджанского газа, действующего с 2003 года. Власти Грузии считают, что это обеспечит стабильность газоснабжения.

Также с 26 мая между Тбилиси и Баку начнет курсировать ежедневный пассажирский поезд.