Ереван продолжает переговоры с российскими партнёрами о строительстве железной дороги к границе с Турцией, однако рассматривает и альтернативные варианты реализации проекта в случае отсутствия согласия. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Участок железной дороги, которого нет и из-за которого дорога Гюмри — Карс не действует, должен быть построен. Сейчас говорим с российскими коллегами. Получится с ними совместно [построить] — значит получится, если нет — найдём другое решение, но этот вопрос нужно решить», — отметил Мирзоян.