Россия — надежный поставщик энергоресурсов, в особенности для своих партнеров. Однако привлекающая Ереван льготная цена на газ может начать формироваться на рыночной основе, если Армения решит покинуть Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы слышали заявления армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная, более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так — Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо — ближайшим союзникам и партнерам», — подчеркнул представитель Кремля.

В то же время Песков указал, что «такой режим невозможен для участников иных интеграций» — это «Евросоюз, конечно же». «Там уже категория цен совсем другая — она рыночная. Это очень хорошо известно нашим друзьям в Ереване», — заключил он.