Американская газета The Washington Post опубликовала ключевые условия возможного соглашения между США и Ираном.

Согласно данным издания, стороны рассматривают продление 60-дневного перемирия на период дипломатических консультаций. Одним из центральных пунктов является обязательство Тегерана открыть Ормузский пролив в течение 30 дней.

В обмен на это Вашингтон может отменить морскую блокаду иранских портов, а также разморозить около $12 млрд активов Ирана, находящихся за рубежом.

Отдельным условием соглашения называется отказ Ирана от стремления к созданию ядерного оружия, что остается ключевым требованием американской стороны.