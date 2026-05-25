В начале июня в Московской воздушной зоне введут полный запрет на полеты гражданских воздушных судов на высотах до 5100 метров, сообщается в канале Межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов (АОПА).

Ограничения охватывают территорию от границы с Беларусью на западе до Екатеринбурга и Самары на востоке, от петербургской зоны на севере до южных районов, где полеты уже запрещены с начала войны.

Под запрет не подпадают регулярные и чартерные рейсы, санитарная авиация, а также полеты для мониторинга инфраструктуры и выполнения работ по госконтрактам.

Срок действия ограничений не уточняется.