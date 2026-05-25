Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о своей первой встрече с премьер-министром Армении Никол Пашинян, в ходе которой, по его словам, прозвучало заявление о том, что армянский лидер якобы не будет принят российской стороной.

Как сообщил Медведев, во время знакомства Пашинян сказал: «Вы никогда не примете меня, я для вас чужой». В ответ, по словам зампреда Совбеза, он подчеркнул, что для Москвы «нет своих и чужих», однако дальнейшие отношения будут зависеть от политического курса.

Медведев также заявил, что Пашинян, по его мнению, «не внял этим словам» и не оценил «многочисленные примеры поддержки и братской помощи» со стороны России.