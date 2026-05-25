Страны НАТО не поддержали план помощи Украине, предложенный генсеком альянса Марком Рютте, пишет The Telegraph. План предусматривал, что члены НАТО возьмут на себя обязательства ежегодно выделять на помощь Украине не менее 0,25% ВВП.

По словам источников издания, план поддержали по меньшей мере семь стран, которые и так уже тратят на помощь Украине более 0,25% своего ВВП. Однако пять членов НАТО с крупнейшими экономиками — Великобритания, Испания, Италия, Канада и Франция — оказались, по словам источников The Telegraph, «не в восторге от этой идеи».

Так как устав НАТО требует единогласной поддержки, Рютте в середине мая объявил, что не будет продвигать свой план. Какие страны не поддержали предложение об обязательной военной помощи Украине, он тогда не уточнил.