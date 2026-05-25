Казахстан не будет исполнять решение решение суда МФЦА по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» на $1,4 млрд. Об этом заявил министр юстиции страны Ерлан Сарсембаев.

«Республика Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с ней правовой связи», — подчеркнул Сарсембаев.

В Минюсте пояснили, что спор между сторонами не связан с юрисдикцией страны. В частности, «Газпром» не является участником МФЦА, сама сделка проходила за пределами Казахстана, а стороны изначально не договаривались о рассмотрении дела в Астане.

В связи с этим, как заявили власти, правовые механизмы Казахстана не предусматривают исполнение подобных решений на его территории.