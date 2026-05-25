Отношения Азербайджана со странами Африки в последние годы заметно активизировались, о чём свидетельствует, в частности, рост числа африканских студентов в азербайджанских вузах.

Об этом заявил заместитель министра науки и образования Кянан Керимзаде на международной конференции в Баку, посвящённой Дню Африки, сообщает АЗЕРТАДЖ.

По его словам, сегодня в университетах Азербайджана обучается более 360 студентов из 40 африканских стран.

Керимзаде подчеркнул, что расширение образовательных связей является важной частью укрепления сотрудничества между Азербайджаном и государствами Африканского континента.