Азербайджан и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсудили расширение сотрудничества.

Как сообщает TƏBİB, обсуждения состоялись в ходе встречи исполнительного директора TƏBİB Анара Байрамова с представителем ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

На встрече обсуждено текущее сотрудничество в области здравоохранения, реализованные проекты и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества в повышении качества медицинских услуг, развитии кадровых ресурсов, внедрении цифровых решений в здравоохранении, укреплении институционального потенциала в области общественного здравоохранения и обмене международным опытом.

Также обсуждена реализация совместных инициатив в приоритетных областях, разработка механизмов технической поддержки и укрепление сотрудничества.