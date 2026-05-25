Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что текущий политический курс премьер-министра Армении Никола Пашиняна может привести к серьезным экономическим последствиям для Армении, включая утрату доступа к рынкам России и стран ЕАЭС.

«Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на западе, рискуя связями с нашей страной», — сказал он.

Медведев также отметил, что в случае ухудшения отношений Еревану придется закупать российский газ по европейским ценам.

«Нужно спросить у граждан Армении, готовы ли они к такой цене», — подчеркнул он.